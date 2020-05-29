В Николаеве заметили в продаже одежду с символикой России: сети взорвало видео

В одном из магазинов Николаева произошел скандал, мужчина заметил в продаже футболку с надписью “Россия”.

Видео в Facebook обнародовал активист Павел Ткаченко.

Он спросил у продавца, что там делает эта футболка. Вместо этого она заявила, что россиянка и 40 лет живет в Украине.

А на вопрос в продолжение темы с футболкой и замечания, что продолжается уже 6 лет российско-украинская война, ответила: “Какая война? У кого война? Я из России, у меня никакой войны ни с кем нет. Для меня все люди братья. Мой сын никого не убивал”.

После этого мужчина обратился в администрацию заведения и заявил: или футболку выбрасывают, или он звонит в полицию. Администратор уточнил у руководства и футболку выбросили в мусорную урну у входа в магазин.

Отметим, что к видео более 600 комментариев и 8700 репостов, украинцы возмущены инцидентом.

Ранее “источник” сообщал, что в Кривом Роге неизвестный мужчина кавказской национальности в спортивном костюме с символикой РФ унизил и оскорбил молодую девушку. Также она пояснила причину неадекватного поведения мужчины, по ее словам, он набросился на девушку, потому что она разговаривала на украинском языке.