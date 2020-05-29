29 мая в Луганской области ожидается дождь

Сегодня, 29 мая, в Луганской области ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь. Грозы. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 11-16 0 тепла, днем 24-29 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Грозы. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 14-16 0 тепла, днем 25-27 0 тепла.

по городу Луганск

Облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Грозы. Ветер юго-восточный, 9-14 м / с. Температура ночью 14-16 0 тепла, днем 26-28 0 тепла.