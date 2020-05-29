“Шахтер” получил хорошее подкрепление перед битвой с “Динамо”

Защитник донецкого “Шахтера” Николай Матвиенко вернулся в общую группу перед важнейшим матчем чемпионата Украины с киевским “Динамо”. Напомним, смотреть онлайн трансляцию матча Шахтер – Динамо можно будет на “источнике”.

Об этом сообщает официальный сайт “горняков”.

В четверг, 28 мая, состоялась тренировка команды на базе в Святошино, участие в которой принял и 24-летний защитник. Занятие длилось около часа. Матвиенко работал наравне с остальными партнерами по команде.

В пятницу “Шахтер” проведет очередную тренировку на базе в Святошино перед игрой с “Динамо”. В субботу “горняки” будут работать уже на НСК “Олимпийский”.

Ране “источник” сообщал, что Матвиенко получил жуткую травму в товарищеском матче со львовским “Рухом”.