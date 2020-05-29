Экоинспекторы Луганщины обратились в полицию по факту препятствования профессиональной деятельности

Представители Государственной экологической инспекции Луганской области написали заявление в полицию о препятствовании профессиональной деятельности. Их не пустили в Северодонецкий городской совет для проведения проверки стихийных свалок.

Об этом сообщает Суспільне

В Северодонецке за Парковым озером неизвестные устроили несанкционированную свалку.

– Приезжают на машинах, выгружают мешки со строительным мусором. Местные туда не ходят, у нас контейнеры стоят, куда мы мусор выбрасываем. Это именно приезжие, приезжают, высыпали, быстро выгрузились и поехали, – рассказала местная жительница Татьяна Самохина.

По словам Татьяны, местные жители неоднократно обращались в Северодонецкий горсовет с просьбой убрать несанкционированные свалки. Ответа не получили, поэтому написали заявление в Государственную экологическую инспекцию. Они с проверкой приехали в городской совет.

В помещение горсовета экологов не пустили охранники, ссылаясь на карантин.

– Мы пытались зайти, нам объяснили, что они дистанционно работают, однако и.о. главы на месте, который дал распоряжение охране не допускать к проведению внепланового мероприятия, – говорит начальник отдела Государственной экологической инспекции Луганской Максим Якунин.

Журналистам по телефону и.о. Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук сказал, что в то время он был на селекторе у председателя облгосадминистрации.

– Первое, я на селекторе у губернатора. Второе, в карантин проверок никто не проводит. Третье, две недели назад инспекция была у нас, ответ им дали, надо прекращать ездить на заказ, – сказал Ткачук.

Через несколько часов он все же согласился встретиться с журналистами .

– Ни одного сообщения, никаких звонков, никаких писем я не получал о том, что кто-то сюда хочет приехать и проверить. Но если, по вашим словам, экологическая инспекция хочет проверить экологию в городском совете, то есть определенный порядок. Есть постановление Кабинета Министров, которое ограничивает доступ и все остальное, – сказал он.

По словам юриста Игоря Чудовского, все спорные вопросы по проверкам можно обжаловать в суде.

Представители экологической службы написали заявление в полицию о препятствовании профессиональной деятельности.

Напомним, штрафы за засорение окружающей среды для граждан составляют от 340 до 1200 гривен. Для предприятий – от 750 до 1700 гривен.