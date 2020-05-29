Как на войне: новые видео вооруженных разборок маршрутчиков в Броварах

В сети продолжают делиться видео с места перестрелки в Броварах, где произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Опубликованные кадры напоминают “горячие” точки.

На видео попали десятки вооруженных молодых людей, которые ведут хаотичную стрельбу в густонаселенном районе города. При этом в кадр попали только представители одной стороны конфликта.

На одном из роликов видно, что участники перестрелки начали быстро покидать место событий после того, как туда прибыл автомобиль патрульной полиции. К слову, патрульные ни одного из них на “горячем” задержать не смогли.

Также “источник” сообщал, что в ходе операции по поимке преступников уже удалось задержать десятерых человек.