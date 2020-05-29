Огород и агрофитнес: alyona alyona рассказала о главных достижениях на карантине

Певица Onuka, которая 14 мая впервые стала мамой, поговорила о карантинных достижениях с коллегой по сцене alyona alyona. Рэп-исполнительница изолировалась в поселке Барышевка, где когда-то работала воспитательницей в детском саду, и за три месяца успела сделать немало полезного.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

“Самоизоляцию проводила в Барышевке, в тесном кругу самых родных. Родители и еще одна семья друзей в частном доме, – рассказала Алена. – За время карантина наладила питание, потому что за прошлый год оно полностью испортилось. Начала заниматься домашними тренировками, возобновила курсы английского, вокал. Начала учиться играть на гитаре, но баре еще не умею брать”.

Любимыми карантинными активностями артистки стал огород и “агрофитнес”, к которому она привыкла с детства. Такую работу она считает приятной и вдохновляющей. “Все же я родом из села, и когда руки в земле, то душа поет”, – призналась Алена.

Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

После ослабления карантина исполнительница первым делом сходила с подругой в ресторан на суши. “Банально, но это как ритуал”, – объясняет она. При этом больше всего она хотела бы съездить в родную Капитановку к дедушке, который из-за эпидемии остался в одиночестве.

“Очень хочется на родину к дедушке. Он там один, и это большое испытание – не проведывать его из-за возможности летального исхода и понимать, что тот же результат может случится из-за его одиночества”, – рассказала девушка.

11 мая alyona alyona выпустила клип “Рятувальний круг”, посвященный дружбе. Сама она своим спасательным кругом в сложные времена называет родителей и друзей. “Я часто переживаю все сама, в себе – так привыкла. Но все же очень рада, что всегда есть те, кто заметит переживания и не даст упасть на дно”, – говорит она.