В Лисичанске спасатели вытащили застрявшего в решетке котенка

Сегодня утром, 29 мая, в Лисичанске спасатели выехали на вызов на ул. Октябрськую. Пожилая женщина рассказала, что уже третий день не может найти своего пушистого любимца, но слышит, что откуда-то доносится жалобный писк.

“Наконец-то маленького искателя приключений, который застрял в решетке на втором этаже, увидели соседи. Люди сами не могли достать рыжулю, поэтому обратились в Службу спасения «101»”, – сообщили в областном спасательном ведомстве.

Спасатели помогли достать котенка и передали его хозяйке.