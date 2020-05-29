Как коронавирус атакует Украину: обновленные данные на 29 мая

За минувшие сутки в Украине коронавирусную инфекцию подтвердили у 429 людей, всего COVID-19 заразились 22 811 украинцев.

Об этом сообщает Совет нацбезопасности и обороны.

При этом 8 934 пациента выздоровели, а 679 — умерли от осложнений.

За сутки 10 ранее заболевших умерли, а 495 — выздоровели.

Как сообщал “источник”, за прошлые сутки, 28 мая, по всему миру диагностировали рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19. Лидером по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции стала Бразилия, где диагностировали 24 151 случаев заболевания.

Также сообщалось, что в Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса, COVID-19 подтвердили у медиков и пациентов.