Назад в 90-е: под Киевом маршрутчики устроили настоящую войну, фото и видео

Утром в пятницу, 29 мая, в Броварах на улице Олимпийской произошел инцидент в стиле 90-х годов – десятки молодых людей напали на место стоянки одной из маршруток.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Факты”.

Отмечается, что между несколькими перевозчиками в городе уже давно идет война. Накануне представители одного из них “настойчиво просили” граждан для проезда из Броваров в Киев садиться именно в их маршрутки, а не добираться попутно проезжающими авто.

На место инцидента приехала полиция. Как минимум одно транспортное средство получило повреждения. Спустя некоторое время молодые люди разбежались по ближайшим дворам.

Свидетели публикуют в соцсетях видео стрельбы. Кадры действительно напоминают бандитские разборки 90-х – парни в темной спортивной одежде и капюшонах, некоторые в масках, открыли активную пальбу.

Как сообщал “источник”, в Киеве 13 мая на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек, его госпитализировали. Позже выяснилось, что стрелявший совершил самоубийство в Черниговской области.