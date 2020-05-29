В Харькове на Набережной обнаружили страшную находку: фото

В Харькове утром пятницы, 29 мая, в реке на Набережной обнаружили тело неизвестного мужчины.

Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале “Трэш Харьков”.

“На Набережной сегодня выловили неопознанный труп мужчины“, – подписал фото автор публикации.

Судя по кадрам, на месте работали специалисты, которые извлекли тело из воды. Несмотря на ранний час на месте инцидента собралось достаточно много людей.

Как сообщал “источник”, недавно на территории гаражей в Малиновском районе города Одессы был обнаружен скелет обгоревшего человека, обстоятельства гибели которого неизвестны.

Также сообщалось, что 16 мая, на территории бывшего дошкольного учреждения в Осипенковском микрорайоне Запорожья дети обнаружили в кустах мертвого мужчину.