Праздник Шавуот: история, традиции и запреты

С вечера 28 мая до вечера 30 мая отмечается иудейский праздник Шавуот, установленный в честь трех событий – дня дарования Торы, первого урожая и дня рождения и смерти царя Давида.

“источник” рассказывает об истории, традициях и запретах Шавуота, который также называют Пятидесятница (он отмечается на 50-йдень после Песаха).

История праздника

Согласно писаниям, на 50-й день после Исходa из Египта евреи приблизились к горе Синай и получили от Бога Тору с Десятью Заповедями, таким образом заключив с Ним договор быть Ему “царством священников и святым народом”, то есть всем сердцем исполнять данные десять заповедей и по всему миру распространять знание о Боге.

Традиции Шавуота

Шавуот также – это день рождения и годовщина смерти царя Давида, поэтому в некоторых общинах зажигают 150 свечей – по количеству составленных царем Псалмов.

После вечерней трапезы евреи бодрствуют всю ночь, читая религиозные тексты, а в самое ранее разрешенное время произносят утренние молитвы.

В Шавуот празднуют не только определенное событие, но и начало нового сезона. Обычно Шавуот отмечался в период, когда начиналась жатва пшеницы.

В древние времена у евреев в этот день существовала традиция делать второе приношение в Храме. Для этого из пшеницы свежего помола пекли два каравая и несли их в Храм. Также жертвовали лучшие первые плоды, фрукты.

Сейчас в Шавуот в синагогах выносят свиток Торы и читают о том, как она была дарована, рассказывают о законах празднования Шавуот, зачитывают текст десяти заповедей. Также есть традиция всю ночь в канун праздника читать Тору.

Что нельзя делать в Шавуот

В дни празднования Шавуот нельзя работать. Разрешается лишь приготовление пищи и перенесение огня.

Как сообщал “источник”, 28 мая, православные христиане отмечали большой христианский праздник – Вознесение Господне, которое отмечают на 40-й день после Пасхи.