Трамп против Twitter: президент США подписал скандальный указ

Президент США Дональд Трамп в четверг, 28 мая, подписал указ о регулировании деятельности социальных сетей в стране, согласно которому они могут лишиться защиты от претензий в связи с редактированием контента.

Об этом он сообщил на брифинге в Белом доме.

“Я подписал сегодня исполнительный указ по защите свободы слова, прав граждан США. Социальные сети, как Twitter, имели беспрецедентную защиту от ответственности, основываясь на теории о том, что они являются нейтральной платформой. Исполнительный указ должен (установить) новое регулирование на основе раздела 230 закона (об этике в сфере) коммуникаций” − заявил Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что целью указа является лишение социальных сетей правовой защиты, которой они пользуются благодаря закону об этике в СМИ.

Закон, за редкими исключениями, освобождает соцсети от юридической ответственности за материалы, публикуемые пользователями. Трамп заявил, что отныне “социальные сети, замешанные в цензуре или политических действиях, больше не будут обладать защитой от ответственности”.

Он добавил, что решения соцсетей о правдивости сообщений, внесение в них изменений или блокировка – это по сути редакционная политика, а соцсети выступают как издатели.

“В такие моменты Twitter перестает быть нейтральной общественной платформой и становится редактором с точкой зрения. Я думаю, что то же можно сказать и о других, если посмотреть на Google, если посмотреть на Facebook и, возможно, других“, − заявил Трамп.

Более того, он добавил, что не исключает возможность закрытия Twitter.

“Я проверю у юристов, необходимо идти в рамках законного процесса. Если закрытие будет законно, я сделаю это”, − резюмировал он.

В свою очередь на скандальные заявления президента США отреагировало руководство Twitter, назвав соответствующий указ “реакционным и политизированным”.

“Этот исполнительный указ отражает реакционный и политизированный подход к соответствующему законодательству“, − заявили в Twitter.

Отмечается, что “раздел 230 закона (об этике в сфере) коммуникаций защищает американские инновации и свободу слова и основывается на демократических ценностях”.

“Попытки в одностороннем порядке нарушить его угрожают будущему онлайн-высказываний и свободы в интернете“, − предупредили в компании.

Как сообщал “источник”, ранее Дональд Трамп выдвинул жесткий ультиматум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в котором заявил даже о выходе из организации в случае не выполнения ею озвученных им условий.