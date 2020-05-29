В Харькове поймали педофила, пристававшего к девочкам: видео

В Харькове в ночь на пятницу, 29 мая, в парке “Юность” активисты поймали педофила.

Об этом сообщается на Facebook-странице “ХС.Харьков”.

“Только что словили извращенца в парке Юность. Приставал к девочкам и трогал из талию, гениталии. Все происходящее увидели порядочные парни и скрутили этого долбо**а. Сидит теперь домой просится“, – подписал видео автор публикации.

При этом мужчина на видео отрицает, что приставал к девочкам и утверждает, что просто ходил там. Как установили те, кто его остановил, он женат и является отцом троих детей.

Как сообщал “источник”, 26 мая, в Днепре поймали педофила, который приставал к ребенку. Злоумышленника задержали на проспекте Богдана Хмельницкого около супермаркета “Варус”. Там 12-летняя девочка обратилась за помощью к прохожим. Она в слезах рассказала, что к ней приставал мужчина и указала на него. По ее словам, он “облапал”, схватив за ягодицы.