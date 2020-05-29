В мире зафиксирован суточный рекорд по коронавирусу: свежие данные по странам

За прошлые сутки, 28 мая, по всему миру диагностировали рекордное количество новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, который отслеживает ситуацию с коронавирусом по всему миру.

Лидером по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции стала Бразилия, где диагностировали 24 151 случаев заболевания, в США 22 658, в России 8 371, Индии 7 300, Перу 5 874, Чили 4 654, Мексика 3 463, Франция 3 325, Иран 2 258, Пакистан 2 076 и другие.

Как сообщал “источник”, по состоянию на четверг, 28 мая, самая высокая смертность от коронавируса в Европе была зафиксирована в Великобритании, где COVID-19 стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион жителей.

Также сообщалось, что в Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса, COVID-19 подтвердили у медиков и пациентов.