Украину снова накроют ливни: прогноз на 29 мая

В пятницу, 29 мая, во всех областях Украины ожидаются дожди, в некоторых регионах они будут переходить в ливни.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, ливни ожидаются во всех восточных областях Украины – от Донецкой до Сумской области. При этом температура воздуха будет кардинально различаться – в Донецке ожидается до 26 градусов тепла, в то же время в Сумах +17.

На западе страны сильные дожди и прохладно – в среднем около 17 градусов. В южных областях ожидается от 17 до 20 градусов тепла и дожди.

В центре страны и на севере ожидается около 19 градусов тепла и сильные дожди. В Киеве также ожидается дождь, но несильный, здесь будет от 18 до 20 градусов.

Следует отметить также, что вместе с дождями Украину ждут порывы ветра – его скорость будет составлять от 7 до 12 м/с.

Как сообщал “источник”, ранее синоптики предупредили, что до середины июня в Украину может прийти настоящая жара – в ряде областей страны температура поднимется до 25 градусов. По мнению специалистов, резкое потепление в Украине будет связано с общим изменением погоды в странах европейского континента.