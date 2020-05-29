В Ровно пенсионерка пыталась сбежать из квартиры с помощью каната: фото спасения “альпинистки”

В Ровно произошел довольно необычный, но опасный инцидент: здесь пенсионерка хотела выбраться на улицу со второго этажа при помощи каната из постельного белья.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, спасателям позвонили соседи 81-летней бабушки.

Прибывшие на место сотрудники ведомства увидели, что женщина уже начала спускаться на улицу и сняли с окна пенсионерку.

В свою очередь сотрудники полиции связались с родственниками, которые приехали на место.

К счастью, пожилая “альпинистка” травм не получила.

Позже родственники сообщили, что женщина 1939 года рождения проживает сама и имеет определенные проблемы со здоровьем.

Напомним, что в Николаеве 11 мая произошла жуткая трагедия: из окна многоэтажного дома выбросилась 86-летняя пенсионерка.