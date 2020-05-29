Это крик отчаяния: врач рассказал, как спасают больных коронавирусом в Украине

В Украине больницы не оснащены необходимым для лечения пациентов с коронавирусом.

Аппараты ИВЛ не помогают в борьбе с болезнью, как узнал “источник”.

“Это крик отчаяния. Если человек дошел до ИВЛ, то он ему вряд ли поможет”, – заявил врач-инфекционист Киевской клинической больницы №4 Евгений Дубровский.

По его словам, практика поддержки больных коронавирусной инфекцией – оксигенотерапия, когда пациентам делаются ингаляции кислорода, чтобы они не дышали слишком часто и не повреждали свои легкие.

“Все уже поняли, что кислород нужно давать другими способами: через концентраторы, маски. ИВЛ – самый худший вариант”, – добавил Дубровский.

В рамках контракта больниц с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), в медучреждениях должны быть условия для оксигенотерапии для помощи больным COVID-19. В то же время зампредседателя Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый отметил, что сегодня нет информации о состоянии больниц, которые по контракту обслуживают пациентов с коронавирусом.

“Когда НСЗУ контрактовало первичку, то абсолютно все точно знали, что первичка врет относительно оснащенности. Но им платили за пациентов, которых реально не было, и они за эти деньги – кто лучше, кто хуже – успели оснаститься. С вторичкой ничего подобного не было. Поэтому в Киеве есть случаи, когда кислород в больнице, которая законтрактована НСЗУ для лечения больных коронавирусом, подают подушками, а не централизованными поставками, как это вообще должно быть. А его нет! Его украли лет 10 назад”, – рассказал Надутый.

К слову, НСЗУ до сих пор не выплатило некоторым медучреждениям деньги по контрактам за лечение COVID-19. Это подтвердил директор больницы в Дубно Владимир Крохмаль.

“Мы – городская больница, и у нас инфекционный стационар. Половину больницы мы сориентировали на лечение больных коронавирусом. Мы заключили контракт с НСЗУ, но на сегодняшний день деньги за апрель и май до сих пор не поступили”, – сказал он.

Подробнее читайте в материале “источника”: Кислород украли, ИВЛ убивает, а лекарства стоят сотни тысяч: как лечат больных с СOVID-19 в Украине.