Страшно заходить: в сети показали шокирующие фото больницы под Тернополем

В сети появились жуткие фото с Бережанской больницы, в хирургическом отделении можно снимать фильм ужасов, настолько там плохие условия.

Фото с изображением ужасного состояния больницы местные жители опубликовали в социальных сетях.

На фото видно, что на стенах облезла штукатурка, поломанные лестницы, повсюду грязь и антисанитария.

Касательно лестницы, то по ступеньках опасно ходить, одно неосторожное движение и можно провалиться и травмироваться.

Люди ходят в бахилах по больнице, а выбросить их можно в бумажную коробку, никакой урны для отходов там нет.

Как сообщал “источник”, россиянин Дмитрий Волов, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус, рассказал об ужасах больницы, в которую был госпитализирован.

Также в сети показали видео ужасных условий , в которых лечат больных коронавируса в российском городе Уфа. На кадрах видно, что вместо туалета в “палате” ведро которое не выносят круглосуточно.