В небе над Турцией зафиксировали мощный взрыв: появилось удивительное видео

В ночь на четверг, 28 мая, в небе над Турцией взорвался яркий светящийся шар, предположительно, крупный метеорит.

Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Предполагаемый метеорит был виден сразу во многих провинциях страны, включая Трабзон, Артвин, Малатья, Элязыг, Бингол, Диярбакыр, Эрзурум и Сивас. Полиция Трабзона также подтвердила, что свидетели видели “светящийся шар”.

В сети было опубликовано видео, на котором видно, как большой яркий шар опускается по небу к горизонту и затем взрывается.

О пострадавших и каком-либо нанесенном ущербе пока не сообщалось.

Как ранее писал “источник”, британский фотограф Крис Смолл зафиксировал пролетающий метеор необычного цвета в небе на северо-востоке Корнуолла в Англии.