Украинские бойцы получили новые бронемашины: фото

Украинские военнослужащие получили на вооружение 5 бронетранспортеров БТР-4Е.

Об этом сообщает пресс-служба “Укроборонпром”.

Партию боевых машин передало Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени O.O. Морозова (ХКБМ). Бронемашины укомплектованы пулеметами производства киевского государственного предприятия “Маяк”, который является соисполнителем государственного контракта.

“Все бронетранспортеры изготовлены специалистами предприятия во время карантина, принятые военной приемкой и уже отбыли в воинскую часть”, – рассказал директор предприятия Яков Мормыло.

Как сообщал “источник”, ранее для военных ВСУ передали партию из 4 единиц танков Т-64 и 2 единиц танков Т-72.

А на полигоне “Десна” специалисты Министерства обороны провели испытания опытного образца танка Т-72, изготовленного для нужд Вооруженных сил Украины.