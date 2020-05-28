Суицид от отчаянья: в России семьи отказываются от стариков, вылечившихся от коронавируса

В России родственники, боясь заразиться коронавирусом, отказываются забирать пациентов, которые уже выздоровели, домой.

Об этом сообщает издание The Insader.

По словам врачей, родственники часто просят их подержать поправившихся пациентов в больнице подольше или отправить в специальный обсерватор. Но таких мест нет, а люди, которых оставили, совершают самоубийство в палате. Подобных случаев было уже три, потому что пациенты не могут справится со своим состоянием после предательства родными. Чаще всего “ненужными” оказываются пожилые люди.

Одной из таких пациенток стала 72-летняя женщина. Родственники отказались забрать ее домой. После этого, в день выписки, ее нашли повешенной в туалете палаты.

Другой случай произошел с 70-летним пациентом. Он выпрыгнул из окна больницы. До этого мужчина рассказывал соседу по палате, что у него большая семья, но он “оказался никому не нужен”.

Также накануне совершил самоубийство другой 70-летний пациент, который уже поборол COVID-19. Он повесился в ванной, после того, как родственники не хотели видеть мужчину дома.

Как сообщал “источник”, 13 мая Россия стала второй страной в мире по числу зараженных смертельным коронавирусом. Впереди РФ в данном рейтинге только США.