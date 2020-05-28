В Киеве на горячем поймали парочку уличных воров: фото и фамилии преступников

В Киеве поймали наглых карманных воров, которые украли кошелек у женщины.

Об этом сообщает “Киев Оперативный”.

“Например, эту парочку поймали с поличным при осуществлении очередной кражи. Произошло все на улице Жилянской, 4. Просто двигались пешком за жертвой, дождались подходящего момента и вытащили у женщины 1985 года рождения кошелек, который находился в рюкзаке”, – говорится в сообщении .

Через несколько минут злоумышленников задержали правоохранители.

Их лица сразу установили:

Балог Павел Игнатович, 2001 года рождения. Ранее судимый за кражи.

Балог Кристина Александровна, 1996 года рождения.

“Непонимание некоторых комментаторов Уголовно-процессуального Кодекса, судебной системы, законов и тд приводит к тому, что на некоторых реально работающих правоохранителей падает тень того, что якобы именно правоохранители отпускают этих воров. На самом деле, дело в том, что уже давно пора менять законодательство в этой сфере, потому что реально этим ворам грозит только штраф в размере 850 гривен”, – пишут в сообществе.

Ранее в Киеве жители дома задержали вора родом из России, который хотел обокрасть квартиру. Преступник 4 года назад уже попадался на краже в квартире. Оттуда он вынес ценные вещи. Но тюремного заключения мужчине удалось избежать.

Как сообщал “источник”, 19 мая в стоматологической клинике по улице Ревуцкого в Киеве заметили наглого вора, который украл телефон у девушки-администратора.