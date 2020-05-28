Детям здесь не место: в сети показали фото сборища “героев парковки” в Киеве

В Киеве заметили наглых героев парковки, которые припарковались в пешеходной зоне таким образом, что полностью перегородили проезд.

Об этом сообщает общественный активист Юрий Хорунжий.

Авто стояли настолько плотно, что женщина с детьми и коляской не смогла свободно пройти по пешеходной части.

“Потому что “мне негде парковаться” кинули свои корыта на тротуаре”, – подписал фото автор.

В комментариях пишут, что в таких случаях нужно вызывать полицию.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео с наглой “героиней парковки”, девушка припарковалась прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева в ЖК “Комфорт таун”.

Кроме того, 10 мая подъезд одной из многоэтажек на улице Героев Сталинграда в столице оказался так плотно заставлен припаркованными автомобилями, что женщина с ребенком в коляске не могла попасть домой.

Напомним, ранее на проспекте Петра Григоренко в столице, паркуясь возле подъезда собственного дома, водитель снесла лавочку и выехала на ступеньки.