Скандального художника обвиняют в угрозе убийства Зеленского: официальный документ

В четверг, 28 мая следователь вручили обвинительный акт блогеру и художнику Сергея Пояркову в рамках расследования уголовного производства об угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Детектор медиа”.

“Вы бы видели глаза следователя СБУ, которая сегодня избавилась общения со мной и перевела это все опять на прокуратуру. Сегодня в СБУ праздник, они наконец избавились от этого дела”, – сказал Поярков.

Сергей Поярков исключает, что в его действиях было преступление: “Нет преступления, ни покушения – не было. Не может пародия рассматриваться как преступление”.

Он утверждает, что президент Владимир Зеленский дважды давал показания в этом деле: “Зеленский еще в октябре дал показания, что он безумно испуган моими влогами, он боится и считает, что мои пародии является смертельной угрозой его жизни. Потом он еще в марте тоже дал показания и сказал, что боится, когда я демонстрирует образцы пародий на западных президентов. У него истерическая боязнь, когда его пародируют”.

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель не смогла прокомментировать эту информацию.

“Мы не располагаем такой информацией. Напоминает несколько чушь”, – сказала она.

Сам господин Поярков считает это дело искусственно созданным.

“Я уверен, что это будет наиболее карикатурный процесс в истории украинской юриспруденции. Я уверен, что в процессе судебных заседаний нам удастся затмить”Квартал 95”, – говорит он.

Сергея Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 346 (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) Уголовного Кодекса Украины, эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

По словам Пояркова, дело расследуют еще с октября 2019 по одной из его пародий на ютуб-канале, в которой упоминался президент Владимир Зеленский. В января 2020 года СБУ предъявила Сергею Пояркову подозрение в угрозе убийством Владимиру Зеленскому. 29 января Шевченковский районный суд Киева, выбирая меру пресечения, отпустил Сергея Пояркова под личное обязательство.

Как сообщал “источник”, следователи ГБР совместно с СБУ направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийства президента Украины Владимира Зеленского нардепу от “Европейской солидарности” Софии Федыне.