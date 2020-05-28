Где смотреть онлайн бой Алиев – Вакулюк: расписание трансляций

29 мая в рамках проекта “Битва” состоится боксерский поединок между бывшим футболистом киевского “Динамо” и сборной Украины Александром Алиевым и актером Никитой Вакулюком.

Начало боя ориентировочно в 20:00.

Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на канале Проект “БИТВА” в YouTube.

Регламент поединка – 3 раунда по 2 минуты. В рамках шоу пройдет еще несколько поединков.

35-летний Алиев является воспитанником “Динамо”. За киевский клуб он выступал с 2005 по 2010, а также с 2011 по 2013 годы. Также он играл за “Борисфен”, запорожский “Металлург”, “Днепр”, российские “Локомотив” и “Анжи”, “Рух”, “Катандзаро”, казахстанский “Тараз” и боярский “Интер”. За сборную Украины провел 28 матчей и забил 6 голов.

33-летний Вакулюк известен по роли учителя английского языка Алекса в украинском сериале “Школа”.

Ранее сообщалось, что Алиев прошел процедуру взвешивания перед боем с Вакулюком.