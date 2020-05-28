Еще один футбольный топ-чемпионат назвал дату возобновления сезона

Чемпионат Италии по футболу, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, возобновится 20 июня.

Об этом сообщает Football Italia.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора рассказал, что решение было принято на встрече руководства Серии А, федерации футбола и ассоциации игроков.

“Италия приходит в себя, а значит должен вернуться и футбол. Но если эпидемиологическая ситуация поменяется, то нам придется вновь приостановить чемпионат. На этот случай есть план В – плей-офф, а также план С – фиксация команд согласно текущего положения в турнирной таблице. Серия А возобновится 20 июня”, – сказал Спадафора.

Клубы будут играть при пустых трибунах. Мячи, ворота, угловые флажки и прочее необходимое игровое оборудование будет дезинфицироваться до и после окончания матчей.

После 26 туров лидером чемпионата Италии является “Ювентус”, который набрал 63 очка. Второе место занимает “Лацио”, набравший 62 очка.

Ранее сообщалось, что принято решение о дате возобновления чемпионата Англии.