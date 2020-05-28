В Европе создали беспилотную боевую машину, похожую на танк: как она выглядит

Эстонская компания Milrem Robotics, которая занимается робототехническими разработками, работает над созданием беспилотной боевой машиной Type-X.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на Defense Update.

Машина Type-X внешне очень похожа на танк. Ее строительство планируют завершить уже к концу третьего квартала 2020 года. Испытания должны начаться в октябре.

По предварительным данным, вес машины составит 12 тонн. Для нее подобрана модульная концепция: в качестве основного варианта полезной нагрузки выступает башня с 30-миллиметровой пушкой (возможна установка 50-миллиметрового орудия) и пулеметом калибра 7,62 миллиметра.

Также Type-X хотят оснастить гибридной дизель-электрической силовой установкой. При движении по шоссе машина сможет развивать скорость до 80 километров в час.

Как сообщал “источник”, Киевский бронетанковый завод передает ВСУ новую партию модернизированных Т-72. Всего будет передано шесть единиц.