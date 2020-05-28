ГБР провело массовые обыски в налоговой: фигурируют десятки миллионов гривен, фото

ГБР провела более 20 обысков в служебных помещениях Государственной налоговой службы Украины в городе Киеве, Львовской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Проводится расследование уголовного производства, открытого по заявлению экс-министра финансов Игоря Уманского.

“По имеющейся информации, должностные лица центрального аппарата и региональных органов Государственной налоговой службы Украины, злоупотребляя служебным положением, с целью получения неправомерной выгоды, способствовали противоправному формированию налога на добавленную стоимость. Таким образом, налоговики способствовали функционированию “конвертационно-транзитных” групп субъектов хозяйствования и обхода ими систем автоматизированного мониторинга оценки степени риска и, как следствие, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах”, – говорится в сообщении.

По предварительным подтвержденными подсчетам сумма ущерба нанесенного государственному бюджету в исследуемых эпизодах составляет более 45 миллионов гривен.

Ранее “источник” сообщал, что в Национальном центре Довженко в Киеве сотрудники полиции и Службы безопасности Украины проводят обыски.