Банк “Укрпочты”: журналисты рассказали о новом скандальном партнере почтового оператора

Авторы законопроекта о создании банка на базе “Укрпочты” определили в партнеры оператору фигуранта ряда расследований – компанию “УкрКарт”.

Об этом сообщается в материале “источника”: Больше риска: “Укрпочта” нашла союзника с опасным судебным “шлейфом”.

Журналисты называют сотрудничество с системой “УкрКарт” новым аргументом не в пользу “Укрпочты” – компания фигурирует в расследованиях, также есть вопросы к ее конечному бенефициару – инвестору Игорю Фисуну.

“Не слишком прозрачная структура, судебные иски, старое программное обеспечение, претензии госбанков – это усиливает негативное отношение к союзу “Укрпочты” и “УкрКарт”, которую называют не иначе, чем “прокладкой для вывода средств”, – пишут журналисты.

Как писали СМИ, деньги на превращение “Укрпочты” в банк Смелянский и Фисун, начали осваивать в 2017 году – чтобы создать сеть POS-терминалов, “Укрпочта” согласилась заплатить 215 млн грн за услуги процессинга “УкрКарт”, которая фигурировала в целом списке расследований, связанных с Алексеем Омельяненко, который якобы был собственником “УкрКарта”. Так, в рамках производства №42014100000000598 был проведен обыск квартиры главы правления “УкрКарт”. В рамках производства №12015100040006353 “УкрКарт” подозревается в использовании служебного положения, чтобы перечислить 4,2 млн грн “Укртранс-Груп ЛТД” за разработку ПО, в №42016000000001183 от 5 мая 2016 года обыскивались помещения “УкрКарт”.

В 2019 году конечным бенефициаром компании стал Игорь Фисун, ПраО “УкрКарт” вошло учредителем в ООО “УкрКарт”, а структура акционеров ПрАО не изменилась.

По Фисуну также есть уголовные дела до работы в “УкрКарт”. В постановлении суда по делу №757/18171/19-к отмечается: “граждане Украины, через сеть подконтрольных структур и физлиц в 2011-2018 организовали схему по переводу средств, полученных незаконным путем от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами “1xbet”, “Leon”, “Фаворит”. Есть и постановление от 14 апреля 2020 года по делу №:755/382/2, что компания Фисуна является фигурантом производства №32017000000000147. Установлено, что в 2018-2019 неустановленными лицами создан ряд юрлиц с целью прикрытия противоправной деятельности, направленной на формирование безосновательного налогового кредита предприятиям. Также журналисты, занимаясь схемами отмывания денег, упоминали участие в них Фисуна.

“В случае создания на базе “Укрпочты” подобия банка возможен вариант, что новая структура станет очередной “кормушкой” для тех, кто зарабатывал на схемах”, – заметили журналисты.