Резиновый “деликатес”: в Кривом Роге обнаружили жуткую находку в еде, фото

В Кривом Роге девушка купила выпечку в супермаркете и обнаружила в ней жуткую находку.

Об этом написала Наташа Давыденко в Facebook.

Девушке в круассане с шоколадом попалась резиновая перчатка, что ее абсолютно возмутило, ведь это мягко говоря не составляющая выпечки.

“Сказать , что я офигела – ничего не сказать! Неужели тот , кто делал этот круассан неувидел что нет перчатки (может она там вся внутри, не знаю) или куска от перчатки”, – написала она.

Она подытожила, что пойдет на следующий день в супермаркет и потребует объяснений.

Как сообщал “источник”, ранее под Киевом в один из продуктовых магазинов привезли хлеб “из прошлого”, на упаковке которого стояла дата изготовления трехгодичной давности.

Кроме того, ранее в одном из супермаркетов Деснянского района Киева местный житель приобрел буханку хлеба с червями.