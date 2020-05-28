Олег Бахматюк назвал незаконным решение о его заочном аресте

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного судка (ВАКС) на заседании в четверг, 28 мая, выбрала меру пресечения для подозреваемого по делу VAB Банка Олега Бахматюка. Ему назначили содержание под стражей.

В свою очередь бизнесмен назвал данное решение, которое отменило решение первой инстанции, демонстрацией политической ангажированности этого судебного процесса.

Бахматюк отметил, что решение было принято при непосредственном вмешательстве директора НАБУ Артема Сытника, который “считает меня личным врагом и действует из мотивов личной мести, пренебрегая правосудием”.

“Артем Сытник, по моим данным, лично ездил в ВАКС и де-факто вмешивался в процесс. Прямым доказательством этого является то, что в идентичных делах той же Апелляционной палаты ВАКС, например, в деле Клименко и по делу Клюева – было принято прямо противоположное решение, и суд отказал в применении мер пресечения в виде содержания под стражей.

Решение ВАКС нельзя объяснить с точки зрения права, оно является абсолютно нелогичным – заочно арестовывать человека, о местонахождении которого было официально оповещены следственные органы, согласно положениям международной правовой конвенции запрещено. Такое решение можно объяснить только политической конъюнктурой, и оно не имеет никакого отношения к принципам и нормам украинского и международного права”, – заявил Бахматюк.

По его данным, Сытник при подготовке этого заседания находился в тесном контакте с судьями Апелляционной палаты, чтобы убедить их в вынесении такого решения.

“Это происходило на фоне переговоров и моих деклараций о готовности к сотрудничеству для возврата средств задолженности в бюджет государства (напомню всем, что первый раз я предложил отдать деньги государству два года назад). Мы хотим сохранить рабочие места, что чрезвычайно важно в период пандемии, мирового экономического кризиса, что затронул и экономику Украины. Мы хотим сохранить предприятие – крупного налогоплательщика и важного участника экономических процессов. Мы хотим быть положительным примером решения ситуации, возникшей после беспрецедентной банковской чистки, которая проводилась НБУ в 2014-2015 годах, когда с рынка были выведены большинство украинских банков. Хотим быть примером таких инициатив для других банков и их владельцев, что было бы в интересах государства.

К сожалению, люди, которые с нами воюют, используя свои возможности и свое влияние, не действуют в интересах Украины, уничтожая большую компанию, крупного налогоплательщика, большого работодателя. Они действуют в собственных интересах. Они действуют из собственных амбиций и нежелания признавать собственные ошибки и незаконность своих действий. Жаль, что Апелляционная палата ВАКС отменила законное решение первой инстанции и приняла в свою очередь решение незаконное, которое будет обжаловано в международных судах как такое, которое противоречит принципам верховенства права”, – заявил Бахматюк.

Он подчеркнул, что будет добиваться справедливости в международных судах.

“К сожалению, это может привести к потерям бюджета, потерь тысяч рабочих мест, но это никогда не останавливало Сытника и его окружение, которые плевать хотели на интересы украинского государства”, – отметил бизнесмен.