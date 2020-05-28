На США обрушился разрушительный шторм с градом размером с лайм: фото и видео

В некоторых городах США прошелся мощный шторм, который принес гигантский град.

Фото и видео непогоды опубликовали в социальных сетях.

Град размером с лайм был замечен в штате Техас в городах Сан Антонио, Керрвилл и в Вашингтоне (Джорджтаун). Такое природное явление было вместе со штормом, который длился всю ночь.

Жители начали публиковать последствия стихии. Многих удивил размер града.

Как сообщал “источник”, в ночь на 28 мая Украину накрыли мощные грозы, которые затопили крупнейшие города страны.

Также 27 мая в Украине различные регионы накрыли сильные ливни, которые во многих местах сопровождались крупным градом. Многие жалуются на то, что град уничтожил будущий урожай.