Где в Европе самая высокая смертность от коронавируса: данные от Financial Times

По состоянию на четверг, 28 мая, в Великобритании самая высокая смертность от коронавируса в Европе, оказалось, что вирус стал прямой или косвенной причиной смерти 891 человека на каждый миллион жителей.

Об этом сообщила Financial Times.

В стране с недели, которая началась 13 марта, зарегистрировано на 59 537 смертей больше среднестатистического показателя, на этой стадии пандемии, это самый высокий уровень смертности среди стран, которые публикуют качественную статистику.

Также в Великобритании больше всего в Европе “дополнительных” смертей, по этому показателю ее обгоняют только США.

FT ссылается на данные по коронавирусу только из 19 стран, в список попали все западноевропейские государства, тяжело пострадавшие от коронавируса.

Представитель британского правительства заявил FT, что на такой стадии неправильно и преждевременно делать выводы и что при оценке “дополнительных” смерти нужно учитывать возраст умерших.

“Мы, конечно, проведет работу над ошибками в связи с нашими действиям против распространения вируса, но выводы должны базироваться на корректном международном исследовании, которое еще только будет проведено”, – добавил он.

Отметим, что в таких странах, как Германия и Норвегия, которые ввели ограничения на ранней стадии распространения вируса, количество “дополнительных” смертей намного ниже, чем в Великобритании, где правительство дольше медлило со введением ограничений.

Ранее “источник” сообщал, что за последние сутки в Украине существенно возросло число новых случаев заражения коронавирусом. По данным ведомства, 27 мая в стране зафиксировали 477 новых случаев инфицирования коронавирусом.