Скандальный украинский футболист прошел церемонию взвешивания перед дебютным боксерским поединком: фото

Бывший полузащитник киевского “Динамо” и сборной Украины Александр Алиев прошел церемонию взвешивания перед боксерским поединком против актера и модели Никиты Вакулюка.

Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Instagram.

“Завтра в бой. На весах 80 кг”, – написал Алиев.

Поединок состоится 29 мая. Начало ориентировочно в 20:00. Алиев и Вакулюк проведут бой рамках проекта “Битва”. Регламент поединка – 3 раунда по 2 минуты. В рамках шоу пройдет еще несколько поединков.

35-летний Алиев является воспитанником “Динамо”. За киевский клуб он выступал с 2005 по 2010, а также с 2011 по 2013 годы. Также он играл за “Борисфен”, запорожский “Металлург”, “Днепр”, российские “Локомотив” и “Анжи”, “Рух”, “Катандзаро”, казахстанский “Тараз” и боярский “Интер”. За сборную Украины провел 28 матчей и забил 6 голов.

33-летний Вакулюк известен по роли учителя английского языка Алекса в украинском сериале “Школа”.

Ранее сообщалось, что Алиев попал в расистский скандал в период выступлений за “Динамо”.



