Унижение ветерана АТО водителем киевской маршрутки: стало известно, чем завершился конфликт

В компании собственников “Автосервиса”, где в их маршрутке оскорбили ветерана АТО, ответили на инцидент.

Об этом сообщает супруга ветерана Инна Ольховая на своей Facebook-странице.

Напомним, 28 мая в Борисполе Киевской области водитель маршрутки не захотел брать в транспортное средство ветерана АТО. В хамовитой форме он сказал, что ему не интересно, что мужчина воевал за родину.

С военным связался один из собственников Евгений Грона. Он принес свои извинения за ситуацию. Также отметил, что с водителем будет проведена дополнительная беседа и инструктаж.

Как сообщал “источник”, в Чернигове между водителем маршрутки и бывшим участником боевых действий на Донбассе, которому он накануне отказал в проезде, произошла драка.