Как будет выглядеть новый iPhone 13: фото эскизов и основные характеристики

Хорошо известный среди поклонников бренда Apple Twitter-пользователь по имени Fudge, который регулярно балует всех реальными слухами о разработках компании, показал как будут выглядеть новые модели iPhone 12, которые представят осенью этого года

Фото эскизов появились у него в Twitter.

Он показал вероятный блок камеры для модели Apple iPhone 13 и отметил, что в следующем году некоторые модели iPhone 13 могут быть оснащены системой из четырех камер. В комплект войдет также датчик LiDAR. Спецификация будущего оснащения смартфона будет выглядеть следующим образом:

64-мегапиксельный широкоугольный объектив без оптического зума (1-кратный оптический зум) и с 6-кратным цифровым зумом;

40-мегапиксельный телеобъектив с 3- или 5-кратным оптическим зумом и 15- или 20-кратным цифровым зумом;

64-мегапиксельная анаморфная линза (2.1:1);

40-мегапиксельный ультраширокоугольный макрообъектив с оптическим обратным зумом .25x min;

датчик LiDAR 4.0.

Отметим, что датчик LIDAR предназначен для измерения дистанции до объектов при работе в помещении или на улице. Известно, что датчик LiDAR от Apple способен работать на дальности до 5 метров. Обычно он применяется для достройки визуального изображения дополнительными программными элементами. Эта технология широко используется в системах дополненной реальности.

Также, он опубликовал примерную конфигурацию расположения системы камер.

В то же время, Fudge дал понять, что предоставленную информацию следует воспринимать с достаточной долей скепсиса – это только эскизы. В то же время, уже сейчас можно отметить, что показанная конфигурация блока камер может относиться, скорее всего, к моделям iPhone 13 Pro.

Как сообщал “источник”, блогер Джон Проссер, частенько сливающий информацию о новинках компании Apple, заинтриговал подписчиков в Твиттер информацией о новых моделях смартфона iPhone 12.