Зеленский предлагает резко увеличить “военные” штрафы: сколько придется платить

В Верховной Раде 28 мая зарегистрирован законопроект №3553 (инициатор – президент Владимир Зеленский), предусматривающий увеличение штрафов за нарушения законодательства о военной службе.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на liga.net.

Документ предусматривает десятикратное повышение штрафов за нарушения, связанные с прохождением воинской службы.

Если проект закона будет принят, нарушители правил военного учета будут платить 510-850 гривен штрафа (сейчас 85-119 гривен), повторное нарушение будет стоить 850-1700 гривен (сейчас 170-255 гривен).

Штрафы за нарушение мобилизационной подготовки составят 1700-3400 гривен (при повторном нарушении – 3400-5100 гривен).

За умышленную порчу или утерю военно-учетных документов с нарушителей будут взыскивать 510-850 гривен, при повторных случаях – 850-1700 гривен.

Кроме того, законопроект предусматривает введение нового вида службы: воинской службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период. Срок службы резервистов будет составлять не более шести месяцев, также им будет полагаться отпуск.

В январе нынешнего года Зеленский подписал указ о призыве на срочную военную службу с 18 лет.

Как сообщал “источник”, в марте из-за карантина призыв на срочную военную службу был перенесен.