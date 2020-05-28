Впервые в истории: битву “Шахтер” – “Динамо” обслужит уникальная бригада арбитров

Матч 24-го тура чемпионата Украины между донецким “Шахтером” и киевским “Динамо” обслужит полностью женская бригада арбитров. Онлайн-трансляция матча Шахтер – Динамо будет доступна на “источнике”.

Об этом сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги.

Главным арбитром матч назначена 38-летняя Екатерина Монзуль (Харьков). Помогать ей в качестве судей на линиях будут 33-летняя Александра Ардашева (Сумы) и 36-летняя Марина Стрелецкая (Киев). Резервный арбитр – Денис Шурман.

ШАХТЕР – ДИНАМО: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Матч “Шахтер” – “Динамо” состоится 31 мая. Встреча пройдет в Киеве на стадионе “Олимпийский”.

“Шахтер” является лидером чемпионата Украины, набрав 59 очков. “Динамо” занимает третье место, имея в активе 46 очков.

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Ранее сообщалось, что в товарищеских матчах “Шахтер” разгромил “Оболонь-Бровар”, а “Динамо” обыграло “Олимпик”.