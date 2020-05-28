В Украине с 1 июня открывают фитнес-центры и бассейны: названы условия работы и посещения

В рамках ослабления карантинных мер в Украине с 1 июня откроются фитнес-центры и бассейны.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также в начале лета будут работать тренажерные залы, детские спортивно-юношеских школы.

Условия для работы

каждому сотруднику необходимо измерять температуру перед началом смены; не допускаются к работе люди с температурой выше 37,2 и которые имеют симптомы ОРВИ; все должны носить маски или респираторы;

температуру необходимо измерять всем посетителям перед входом в зал; у кого она выше 37,2 и имеются симптомы ОРВИ, к занятиям не допускаются;

температуру необходимо измерять всем посетителям перед входом в зал; максимальное количество людей в зале на 10 кв. метров допустимо – 1 человек (для индивидуальных занятий), максимум один человек на 5 кв. метров (для групповых); всего могут находится в группе 10 человек (по предварительной записи);

максимальное количество людей в зале на 10 кв. метров допустимо – 1 человек (для индивидуальных занятий), посетители могут пользоваться шкафчиками в раздевалках через один;

посетители могут пользоваться шкафчиками в раздевалках через один; на входе в зал должно быть оборудовано место с антисептиком, бумажными полотенцами и урнами;

тренажеры для занятий должны располагаться на расстоянии минимум 2,5 метров друг от друга;

влажную уборку в помещении для посетителе необходимо проводить не реже раза в 2 часа.

Как будут работать бассейны

работа бассейнов разрешена для индивидуальных занятий и спортивных учебно-тренировочных групп от 2 лет обучения;

в 50-метровых бассейнах может находиться на одной дорожке максимум 4 человек – для индивидуальных занятий, и максимум 6 – для тренировочных групп;

в 25-метровых бассейнах: максимум 2 человека на одной дорожке – для индивидуальных занятий, максимум 3 человека – для тренировочных групп.

Что запрещено

нельзя пользоваться общими многоразовыми полотенцами (кроме персональных полотенец посетителей);

запрещены полиграфические материалы;

должны быть закрыты зоны СПА, массажные кабинеты, фитнес-бары, кулеры с водой, детские комнаты;

проведение групповых занятий, которые предусматривают непосредственное физический контакт и для детей до 12 лет;

одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими посетителями.

Как сообщал “источник”, по состоянию на воскресенье, 24 мая, девять областей Украины не готовы ко второму этапу снятия карантина, введенного в связи с распространением коронавируса.