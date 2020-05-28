Он приговаривал, когда стрелял: выживший в бойне под Житомиром рассказал, как все было

Единственный выживший в бойне в Новоселицях ветеран батальона имени Кульчицого Вадим Федюнин рассказал, что произошло 22 мая, когда местный житель Анатолий Захаренко расстрелял 7 человек.

Интервью опубликовал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

“Нас было восемь человек. Искандер, Рома Козак – с усами с оселедцем (у него Расстрига позывной раньше был), Белый – мой напарник (Белоус), Финн – с Донецка парень, Мамаченко – с Лесного, Москалец – здоровый такой… Все мы добровольцы, участники войны, в том числе действующие военнослужащие“, – рассказал мужчина.

Компания друзей выехала из Киева на рыбалку, приехали на место примерно в час дня.

“Когда приехали на первое озеро – позвонили Захаренко. Я услышал: “Не подъезжайте к Толику, не останавливайтесь. Толик с ментами попросил не останавливаться”. Мы проезжаем мимо – Толик стоит в костюме, в рубашке (никогда его таким в жизни не видел). Проезжаем, не останавливаемся, поставили машину так, чтобы не было видно. На фотографии видно от беседки слева дорожка наверх идет (куда я убегал). Там за кустами машину поставили. Поставили мангальчик, я удочки распаковал, сел рыбку ловить, Мамаченко присоединился. Через 2 часа Толик звонит, говорит: “Подходите, они уехали” – полиция, значит. Мы даже не видели, когда они уехали”, – рассказал Федюнин.

После этого все подошли к Захаренко, немного выпили и он уехал. Когда именно он вернулся точно неизвестно, скорее всего когда уже стемнело. Они сидели все вместе, выпивали, споров каких-то острых не возникали, общение проходило в дружеской форме, и точно неизвестно, почему Захаренко резко начал убивать.

“Может “белка” у него, я не знаю. Никаких разумных причин быть не может. Он убил достойных людей, порядочных, которые ему много лет помогали. Вот как это объяснить? Я не знаю, что нормальный человек может такое объяснить”, – рассказал мужчина.

Когда застолье закончилось все начали расходится, “первый ушел Расстрига, потом Белый, потом Мамаченко… Я сидел за столом до последнего. Спать я хотел дико чуть ли не на столе. Я уже отогнал от себя мысль, что может если бы остался, то живыми бы остались все… А может с ними бы там лег”.

Говорит, что несколько раз предлагал Андрею Москальцу и Искандеру Османову идти спать, у них на утро были планы, но Захаренко предложил выпить и Москалец остался, а Османов смотрел на звезды.

Стрельба началась минут через 10-20 после того, как Федюнин лег спать.

“Они спали. А я еще не успел заснуть. Я слышал. Теперь, если хотите, считайте секунды… Раздались выстрелы. И крики одновременно с выстрелами. “Ах ты ж, с*ка”. И выстрелы. “Ах ты ж с*ка”. Он приговаривал, когда стрелял. Это вообще. Это кошмар был сильный, конечно. Я крикнул: “Пацаны, он подстрелил Малька!”. Крикнул Финн в соседней комнате: “Пацаны, он выстрелил в Ромку!” – рассказал он.

Он услышал, как Роман Ханенко открыл двери со словами: “Толик, что ты делаешь, что произошло?” но договорить он не успел, в него выстрелили.

“Он выстрелил в Рому, и сразу, не перезаряжаясь, заходит в домик и наводит на меня ружье. Я сижу на диване. Расстрига в этот время его хватает. А тот тянет его на себя, ружье. Я схватываюсь, в их сторону. Опять же, уворачиваюсь от гуляющего ствола ружья. Понимаю, что оно в любой момент может выстрелить. Толик тянет Расстригу на себя с этим ружьем. Тут же звучит выстрел. Он попадает ему в шею. Расстрига испускает дух. Падает передо мной вот так, ничком. Я понимаю, что его уже нет. Понимаю, что все в голову, в шею ему попало. Убийца при этом выбегает. То есть человек выстреливает, бежит, сразу, не разворачиваясь, разряжается, перезаряжается, уже выбегает на улицу, начинает разворачиваться”, – вспоминает детали трагедии мужчина.

Он не помнит стрелял ли Захаренко в него, ему удалось чудом сбежать, счет шел на секунды.

“Я бегу. Там такой подъем, горка. Я бегу босиком. Понимаю, что у меня убили только что друзей, что их сейчас добивают с криками : “ах вы ж уроды, бл*дь, я вас сейчас нах**, вы пид**сы, бл*дь”. Сейчас добивают. Включаю пятую передачу, петлями этими бегу в сторону населенного пункта по озимым. Через 3 минуты (это около километра), там посадка, могу показать конкретно место. Это все можно померять. Это километр. Ровно. Он за это время дал около 10 выстрелов. Меньше, больше – не знаю. Из винтовки. Это 100%. Это было не ружье, они были подряд. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. Я думаю: подожди, кто там отсреливается? Может, он их не убил? Может, они еще живые? Вроде всех положил. Кто отстреливается? Крики затихли. Думаю, так, ага, это у меня есть либо 3 минуты, либо он сейчас… Я думал, он вообще за мной бежит, понимаете”, – рассказал Федюнин.

Мужчина рассказал, что из нескольких дворов его выгоняли, не реагировали на крики на помощи, пока он не нашел дом, где его защитили и вызвали правоохранителей.

“И уже в следующей хате горит свет. Подбегаю, отбиваюсь от собачки. Стучу. Жена зовет мужа. Выходит трезвый человек, спортивный, накачанный. Потом я уже увидел, что у него пистолет был, “резинка” видно. Он вызвал, он начал звонить. Вызывает полицию. Выслушал сначала меня. Говорит, я сотрудник спецорганов, не переживай, рассказывай, я тебя не выгоню. Звонит к себе на службу и говорит… Он говорит по телефону: “Ко мне пришел такой-то, заявил о том-то. Я достаю оружие, буду его защищать”. То есть там зафиксировано это все. Вот и все в принципе”, – рассказал он.

Как ранее сообщал “источник”, в Киеве похоронили бойцов Нацгвардии, которых 22 мая расстреляли в Житомирской области.