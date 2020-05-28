Ученые обнаружили самую далекую и древнюю галактику во Вселенной: фото

Расположенный в Чили радиотелескоп ALMA обнаружил самую далекую галактику, возникшую на достаточно раннем этапе существования Вселенной.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на DailyTechInfo.

“Согласно всем существующим теориям, в нашей Вселенной, возраст которой составляет около 14 миллиардов лет, большие и массивные галактики, подобные галактике Млечный Путь, начали формироваться достаточно поздно. Но все эти теории могут оказаться не совсем достоверными благодаря открытию, которое сделала группа ученых-астрономов при помощи радиотелескопа ALMA“, – отмечается в сообщении.

Ученым удалось обнаружить огромную дисковидную вращающуюся галактику DLA0817g, существовавшую еще тогда, когда возраст Вселенной составлял лишь 10% от нынешнего.

Галактика DLA0817g, получившая название “Диск Вулфа” в честь покойного астронома Артура Вулфа, является самой далекой и самой древней из всех известных на сегодняшний день дисковых вращающихся галактик.

Скорость вращения этой галактики составляет порядка 272 километров в секунду, что делает ее очень похожей на Млечный Путь.

Обнаружение “Диска Вулфа” меняет представление о возникновении и эволюции галактик, согласно которым крупные галактики “вырастают” благодаря столкновениям и поглощению галактик меньших размеров.

Согласно прежним представлениям, у больших вращающихся галактик “правильная” дисковидная структура могла сформироваться не ранее момента спустя 6 миллиардов лет от Большого Взрыва. Тот факт, что астрономы обнаружили такую галактику, сформировавшуюся гораздо раньше, указывает на доминирование совершенно иных эволюционных процессов, нежели те, что лежат в основе большинства ныне существующих теорий.

Ученые полагают, что галактике DLA0817g удалось вырасти до ее размеров благодаря стабильным поступлениям холодного космического газа в пространство ее объема. Однако тогда возникает вопрос, который остается пока неразрешенным: как именно галактике DLA0817g удалось “подобрать” из пространства такую огромную массу газа, сохранив относительно стабильное вращение своего диска?

Астрономы считают, что галактика DLA0817g принадлежит к виду древних галактик, не успевших еще “разгореться” до нормальной яркости, а наблюдения, проведенные при помощи телескопа ALMA, показали, что древние вращающиеся дисковидные галактики являются не такой уж большой редкостью.

Как сообщал “источник”, ранее ученые обнаружили гигантскую галактику времен возникновения Вселенной.