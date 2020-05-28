Очередной этап королевских автогонок отменен из-за коронавируса

Руководство Формулы-1 сообщило об отмене Гран-при Нидерландов на автодроме Зандворт.

Об этом сообщается на официальном сайте королевских автогонок.

“Мы были полностью готовы к первой гонке, но руководство Формулы-1 предложило нам провести ее без зрителей. Поэтому мы решили отменить гонку. Мы хотим отметить возвращение Формулы-1 в Зандворт вместе с болельщиками. Мы просим всех быть терпеливыми. Мне пришлось ждать этого 35 лет, поэтому я могу подождать еще год”, – сказал спортивный директор Гран-при Нидерландов Ян Ламмерс.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса были отменены Гран-при Австралии, Монако и Франции. Шесть этапов перенесены на неопределенный срок. Сезон может стартовать в Австрии 3 июля, если эпидемиологическая ситуация не ухудшится.

Ранее сообщалось, что легендарный гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель покинет Ferrari.