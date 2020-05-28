Выглядел, как орк: на Донбассе 24-летний боевик пополнил “200 бригаду”, фото

На Донбассе ликвидировали молодого пророссийского боевика по имени Скитилягин Александр.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей Twitter-странице.

В “200 бригаду” боевик попал еще 9 мая. Однако обстоятельства его смерти точно неизвестны.

Скитилягин Александр Александрович родился 11 ноября 1995 года в городе Углегорск в Донецкой области.

По данным сайта “Миротворец“, у Скитилягина была особая примета – татуировка на правой стороне груди.

Фото ликвидированного боевика опубликовали в сети.

Как сообщал “источник”, 24 мая в оккупированном Луганске скончался очередной сторонник боевиков Александр Костин по кличке “Батя”.

Также ранее на оккупированной части Донбасса ликвидировали очередного боевика, который противостоял украинской армии.