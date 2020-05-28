В Киеве вспышка коронавируса в больнице “скорой помощи”: болеют пациенты и врачи

В Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса, COVID-19 подтвердили у медиков и пациентов.

Об этом сообщает LB.ua.

“Тесты подтвердили коронавирус у 21 медработника. Причем тесты ПЦР я, как и другие коллеги, делал самостоятельно, потому что в больнице добиться проведения теста невозможно”, – рассказал один из собеседников, у которого подтвердился коронавирус, и который попросил не называть его имя.

Пациенты, по его словам, тоже болеют, но больница скорой помощи не относится к опорным по коронавирусу.

“Вообще у нас не должны лежать больные с коронавирусом. Но бывает так, что человек поступил с чем-то другим, а коронавирус обнаружился потом или он уже в больнице заболел пневмонией. Скорее всего, мы имеем дело с внутрибольничной инфекцией. Инфекционисты приходят к больным, но ПЦР-тесты не назначают, только экспресс, а они отрицательные. Сотрудники просили не раз сделать ПЦР, но нам отвечали, что нет показаний. Проще поехать куда-то и сделать за деньги”, – рассказал врач.

Защитными средствами медработники, по его словам, также обеспечивают себя самостоятельно.

“Сегодня в травматологическом отделении протестировали тех, кто смог доехать на работу, – около 30 человек. Мы понимаем, что большинство сотрудников были в контакте с теми, кто заболел и, соответственно, коллектив начинает очень сильно волноваться. Потому что пока результаты анализов придут, люди же общаются между собой. Сегодня ты здоровый, а завтра “получил” вирус от коллеги”, – рассказал другой сотрудник БСП.

На сайте больницы опубликовали заявление, в котором сообщили, что с диагнозом коронавирус госпитализированы четыре сотрудника Киевской городской больницы скорой помощи, в том числе врач-кардиолог и санитарка.

Еще 16 сотрудников больницы, которые работают в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся в самоизоляции. У некоторых коронавирус подтвержден, но они не имеют клинических симптомов.

“Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, сейчас закрыто, в нем провели санитарную дезинфекцию”, – говорится в заявлении больницы.

Ранее “источник” сообщал, что в Олыкском отделении Волынской областной психиатрической больницы вспышка COVID-19 – зарегистрировали 67 случаев заболевания коронавирусом. Заразились 46 пациентов 21 медицинский работник, два человека умерли.