В России мать избивала и морила голодом 2-летнюю дочь: страшные фото девочки

В поселке Дачное Омской области (РФ) мать морила голодом и избивала двухлетнюю дочь.

Об этом сообщает Telegram-канал “Hue”.

“История стала известна недавно — на четвертый день после избиения знакомая семьи начала трубить во все инстанции”, – отмечается в сообщении.

В больнице у девочки обнаружили черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, синяки и ссадины, а также анемию и белково-энергетическую недостаточность.

Пока не ясно, чем была вызвана агрессия матери. По словам односельчан, женщина заявляла, что ребенок этот нежеланный и нелюбимый.

Данная семья состоит на учете как неблагополучная. Муж и жена пьющие, живут на пособие. Отец семейства сидел в тюрьме за угон, но по словам соседей, детей он не бил.

Женщине выдвинуто обвинение по трем статьям (избиение малолетней, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка). Местные органы опеки подозревают в халатности.

Как сообщал “источник”, ранее в Новороссийске (РФ) соседи 33-летней женщины случайно узнали о том, что она издевалась над своим ребенком.

Также ранее в России бабушка протащила маленького ребенка на поводке по снегу.