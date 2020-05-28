А как же коронавирус? В России приняли решение проводить спортивные соревнования со зрителями

Роспотребнадзор разрешил проводить матчи чемпионата России по футболу со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Р-Спорт”.

Первоначально будет разрешено заполнять стадионы не более чем на 10 процентов. Такое количество болельщиков признано безопасным при условии соблюдения всех мер предосторожности.

Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 21 июня. После 22 туров лидером чемпионата России является петербургский “Зенит”, который набрал 50 очков. В первую тройку также входят “Локомотив” и “Краснодар”, набравшие по 41 очку.

В настоящее время Российская Федерация занимает третье место в мире по числу заразившихся коронавирусом – 379 051 человек. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 4142 человека.

Ранее сообщалось, что в России от коронавируса умерла беременная женщина.