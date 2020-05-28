Заслужил отставку: украинский омбудсмен отличился заявлением про суррогатное материнство

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба сделал неоднозначное заявление о суррогатном материнстве.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

По его словам, отказ от детей с инвалидностью или их обмен на “качественного ребенка”, продажа детей иностранцам, “массовое” скопление младенцев в отеле из-за карантина – все это результат неконтролируемого бизнеса, из-за которого страдают дети. Он считает, что коммерческое суррогатное материнство направлено на удовлетворение интересов клиента, который, по сути, покупает дорогой товар – ребенка.

“Реклама суррогатного материнства, которая сегодня везде, “кричит” нам о радостных родителях и счастливых семьях. Но она не говорит нам о том, кто на самом деле скрывается за красивым рекламным буклетом. Есть случаи, когда семьи – фиктивные, когда “супругами” могут оказаться и гомосексуальные пары, и насильники. Она не говорит о том, что Украина вообще не может контролировать, что происходит с детьми, которых вывозят за границу. Об отношении к самой женщине – ведь, по сути, это – эксплуатация женщины. Рабство, на которое она соглашается из-за бедности. И никогда бы не согласилась, если бы не заработок”, – написал Кулеба.

Чтобы подтвердить свои слова омбудсмен опубликовал части “договора”, которые суррогатная мать подписывает перед предоставлением “услуги”.

Кулеба утверждает, что женщина после подписания “договора” попадает в рабство. Она после рождения ребенка не может его увидеть, узнать о нем. Также женщина не может узнать и семью, в которой потом будет жить рожденный ею ребенок.

“Такой формат “передачи” ребенка превращает его в объект договора, товар, за который платят. А если “товар” не подходит – договор предусматривает возможность от него избавиться. В частности, “отклонение от нормы” трактуется им как “наличие врожденных и/или наследственных заболеваний, других патологий, пороков развития Ребенка или любые недостатки в здоровом ребенке, как, например, недостатки веса, роста и т.д.”. То есть из-за того, что ребенок меньше весит – от него могут избавиться?” – пишет Кулеба.

По мнению чиновника, суррогатное материнство – это торговля детьми, а не возможность иметь ребенка бездетным парам.

Высказывание омбудсмена понравились не всем. Так, редактор отдела “Социум” ZN.UA Алла Котляр возмутилась из-за некорректных слов Кулебы.

“Мне кажется, что Уполномоченный по правам ребенка должен быть прежде всего уполномоченным. И только потом может быть пастором. За подобными дискриминирующими заявлениями, по моему мнению, должна следовать отставка. Которая не случилась после пресловутого ДТП, в котором Уполномоченный по правам ребенка нарушил в том числе и права своих детей. Хотя ч.2 ст.286 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет или без такового, до сих пор никто не слышал, состоялся ли суд и какое решение он вынес”, – утверждает Котляр.

Подробнее о суррогатном материнстве читайте в материале “источника”: Беззаконие и суррогатные дети: почему Европа выставляет претензии Киеву.