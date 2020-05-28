В США совершенное копами убийство вызвало массовые беспорядки: фото и видео

В американском Миннеаполисе (штат Миннесота) убийство полицейскими 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвало масштабные акции протеста и массовые беспорядки.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “РБК-Украина”.

Беспорядки не прекращаются в Миннеаполисе со дня трагедии – 25 мая.

В YouTube опубликовано видео с моментом убийства Флойда. Как утверждают очевидцы, его последними словами были: “Я задыхаюсь”.

На кадрах видно, как полицейский применил удушающий прием к задержанному мужчине, на котором были наручники. Один из четырех правоохранителей поставил ему на шею колено. Во время задержания Флойд просил не убивать его и жаловался, что не может дышать.

Экзекуция длилась 7-10 минут. В результате Флойда в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

После волны возмущения причастных 4 полицейских уволили, а дело начало расследовать ФБР.

Мировые знаменитости поддержали акцию “Я задыхаюсь”, направленную против незаконных действий полицейских.

Массовые протесты привели к пожарам и погромам в Миннеаполисе. Для разгона протестующих были применены световые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ.

В ходе беспорядков при стрельбе уже есть минимум одна жертва. Власти города просят прислать в населенный пункт Национальную гвардию.

В Министерстве юстиции США заявили, что дело об убийстве Джорджа Флойда объявлено особо важным. Расследованию присвоена приоритетную значимость, оно поручено следователям ФБР, которые должны установить, нарушили ли офицеры полиции своими действиями закон.

Как сообщал “источник”, ранее в США полицейские убили известную актрису, которая прицелилась в них из оружия.

Также ранее в США полицейские убили стрелка, устроившего кровавую бойню.