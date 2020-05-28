В команде Усика назвали возможные сроки боя с британским боксером

Эдди Хирн, промоутер украинского боксера Александра Усика, сообщил, что украинец может провести бой с британцем Дереком Чисорой в конце августа.

Слова Хирна приводит Ring polska.

“Мы ведем переговоры по этому бою. У нас есть предложения от разных стран. Мы все еще должны согласовывать все с платформой DAZN, но после нашего блестящего выступления в Саудовской Аравии они поняли, что не все должно проходить в США”, – сказал Хирн.

Напомним, что поединок Усик – Чисора должен был состояться 23 мая на арене О2 в Лондоне. Впрочем, поединок был отменен из-за пандемии коронавируса.

33-летний Усик ранее являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. На счету украинца 17 побед в 17 боях.

На профессиональном ринге 36-летний Чисора провел 41 бой. На его счету 32 победы и 9 поражений. В 2012 году он проиграл единогласным решением судей другому украинцу – Виталию Кличко. Три последних поединка британец выиграл.

Ранее сообщалось, что борец Богдан Грицай пока не собирается прекращать перепалку с Усиком.