“Укрзализныця” запускает с 1 июня более 200 электричек: инфографика со списком областей

С понедельника, 1 июня, Укрзализныця начнет первый этап восстановления курсирования пригородных поездов и запустит 214 электропоездов.

Об этом сообщил и.о. председателя правления АО “Укрзализныця” Иван Юрик.

“Укрзализныця, как социально ответственная компания и один из крупнейших перевозчиков в государстве, понимает важность восстановления пригородного сообщения. Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов”, – отметил руководитель компании.

Так, с 1 июня на филиале “Донецкая железная дорога” начнут курсировать 38 поездов, “Львовская железная дорога” – 20 поездов, “Одесская железная дорога” – 44 поезда, “Южная железная дорога” – 112 поездов.

По состоянию на 28 мая Укрзализныця получила решение об ослаблении карантина с 1 июня от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций в Харьковской, Полтавской, Луганской, Донецкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Одесской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой (в направлении Жмеринка – Гречаны и Хмельницкий – Волочиск) областях.

Напомним, что в среду, 27 мая, “Укрзализныця” открыла продажу билетов еще на 9 поездов дальнего следования, которые отправятся в рейсы с 1 июня.